Bursa’nın İnegöl ilçesinde ıhlamur ağacından düşen şahısk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Bahçekaya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin bahçesindeki ıhlamur ağacına çıkan Murat Can (35), ıhlamur toplarken dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten yere düştü. Ağır yaralanan Can, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Can, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan yakınları gözyaşı dökerken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.