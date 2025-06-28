Kaza saat 20.00 sıralarında İnegöl-Domaniç karayolu üzeri Gündüzlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Karayolu üzerinde seyir halinde olan Sürücü Mehmet Ö.(51) yönetimindeki 16 KRN 19 plakalı otomobil arıza sonucu durdu. Sürücü duran aracını yokuş aşağı çalıştırmaya çalışırken kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Sürücü Ömer O.(26) yönetimindeki 16 K 6990 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştılar. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıktı. Kaza sonucu sürücüler ile hafif ticari araçtaki yolcu Vildan Ö.(49) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.