Eski belediye binası önünde toplanan kalabalık, Atatürk Bulvarı üzerinden Atatürk anıtına kadar yürüdüler.

Atatürk anıtında konuşma yapan CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin yaptığı açıklamada; ''Ben bu açıklamayı İnegöl Demokrasi Platformu adına yapıyorum. Bugün burada toplanmamızın tek nedeni, yoksulluğun, hayat pahalılığının ve geçim derdinin artık tahammül edilemez bir noktaya gelmesidir. Ülkeyi yöneten siyasi iktidar her şeyi konuşturuyor; dış politika, savaşlar, tehditler, krizler... Ancak halkın gerçek sorunu olan geçim sıkıntısını konuşturmamak için her türlü oyunu oynuyorlar. Her dönemde bariz kritik süreçlerden geçiyoruz; dolayısıyla halkın sesi bastırılmaya çalışıldı. Yeri geldi Irak savaşı dediler, geri geldi Suriye meselesi, ardından küresel kriz bahanesi öne sürüldü. Ama bu ülkenin en temel gerçeği olan yoksulluk, mutfaktaki yangın, boşalan pazar filesi hep görmezden gelindi" ifadelerine yer verdi