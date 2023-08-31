Bursa’da iki aile arasında çıkan tartışma sokağa taştı. İki ailenin birbirine girdiği anlar kameralara yansırken, polis tarafları güçlükle ayırdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, iki aile arasında aralarında önceden bulunan husumet nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bırakınca taraflar soluğu sokakta aldı. İki ailenin birbirine girmesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis tarafları güçlükle ayırırken, yumrukların havada uçuştuğu kavga kameralara yansıdı.