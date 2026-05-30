Balıkesir-Bursa kara yolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında araç içerisinde mahsur kalan 1 kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Balıkesir-Bursa kara yolu Bursa istikameti Susurluk Demirkapı mevkiinde meydana geldi. M.E.T. idaresindeki 34 DC 1014 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tek taraflı kaza yaptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri, hasar gören araç içerisinde bulunan 1 vatandaşı yaptıkları müdahale ile bulunduğu yerden güvenli bir şekilde çıkardı. Araçtan çıkarılan şahıs, kontrol amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildi.

Güvenlik güçleri yolda kontrollü geçiş sağlarken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.