Tekirdağ’da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Olayın zanlıları JASAT ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Topağaç Mahallesi’nde iki grup arasında belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Maymundere olarak bilinen bölgede meydana gelen olayda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başlayan iki grup, kavgaya tutuştu. Çıkan olayda M.A kafasından, H.Y ve S.A belinden ve Ö.A ise göğsünden bıçakla yaralandı. Olayda 4 kişiyi yaralayan şahıs, olay yerinden kaçtı. Yaralananlar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi ve Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meydana gelen olay sonrası harekete geçen JASAT ve istihbarat timleri ile Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipleri, güvenlik kameralarını izleyerek yaptıkları istihbarat çalışması ve fiziki takip ile olaylara karıştığı tespit edilen B.O, Y.O ve M.T isimli şahısları Çınarlı Mahallesi’nde bulunan evde saklandıkları yerde kıskıvrak yakaladı.

Şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.