Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden Sakarya’nın yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle Kocaali-Hendek arasında bulunan Çam Dağı yolunun geçici olarak trafiğe kapandığını duyurdu.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Sakarya’nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı bölgesindeki yolun, yoğun kar yağışı sebebi ile geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu. Yapılan paylaşımda, “Kocaali-Hendek İl Yolu’nun 17-41. kilometreleri arası yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğe kapatılmıştır” ifadeleri yer aldı.