Valilikten yapılan açıklamada, 10-11 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelinde rüzgârın 50-70 kilometre/saat hızla kuvvetli rüzgâr ve fırtına şeklinde, yer yer ise 80-90 kilometre/saat hızla kuvvetli fırtına olarak esmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, söz konusu tarihlerde zorunlu olmadıkça motosiklet, motorlu bisiklet, bisiklet ve scooter türü araçlarla trafiğe çıkılmaması gerektiği vurgulanırken, zorunlu durumlarda ise azami dikkat gösterilmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının önemine dikkat çekildi.

Uyarının 10 Ocak 2026 saat 13.00'ten, 11 Ocak 2026 saat 09.00'a kadar geçerli olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA