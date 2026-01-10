Çanakkale'de ava çıkan balıkçı teknesi ağlarına takılan yavru caretta carettayı denize geri saldı.

Çanakkale'de Çalı Balıkçılığa ait balıkçı teknesi avlanmak için Bozcaada açıklarında ağlarını denize saldı. Balıkçılar balıkların arasında 1 yavru caretta caretta olduğunu gördü. Duyarlı balıkçılar yavru caretta carettayı denize geri saldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken teknedeki balıkçının caretta carettayı denize salmadan önce vedalaşıp öpmesi yürekleri ısıttı.

Teknenin kaptanı Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, avlanmak için Bozcaada açıklarında denize saldıkları ağı topladıkları sırada içinde yavru caretta caretta olduğunu fark ettiklerini söyledi. Karabiber, caretta carettayı fark ettiklerinde hummalı bir çalışmayla kurtardıklarını ve ardından özenle doğal yaşam ortamına geri saldıklarını belirtti.