Türkiye Hastanesi, tedavi yöntemlerine sanal gerçeklik ile maruz bırakma terapisi ve akıllı dijital tartı uygulamalarını ekledi.

Yeni uygulama hakkında bilgilendiren Türkiye Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Doğru, “Anksiyete bozuklukları ve fobileri olan hastalarımıza, gerçek hayattaki risklerden uzak bir şekilde korkularıyla yüzleşme ve onları yönetme fırsatı sunuyoruz” dedi. Uzman terapistlerinin hastalarının ihtiyaçlarına göre güvenli ve sanal senaryolar hazırladıklarını belirten Mustafa Doğru, “Tedavi sürecinin her aşamasında bireylerin ilerlemesini izleyebilmekte ve anksiyete düzeylerini azaltmak için gerekli yönlendirmeleri yapabilmektedir” açıklaması yaptı.

“ Vücut ölçümlerini sürekli ve doğru bir şekilde izleme imkânı sunuyor”

Sağlık kuruluşu, teknolojiyi hastalarının iyiliği için kullanmaya devam ederek onların daha mutlu ve sağlıklı bir yaşama kavuşmalarını hedefliyor. Doğru, bu terapi yöntemiyle hastaların günlük yaşamlarına daha özgüvenli ve rahat bir şekilde devam etmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, akıllı dijital tartı uygulaması hakkında da şu açıklamaları yaptı:

“Hastanemiz, dijital sağlık hizmetlerindeki yenilikçi adımlarına bir yenisini daha ekleyerek akıllı dijital tartı uygulamasını sağlık servislerimize ve diyet programlarına dahil etmenin gururunu yaşıyor. Bu yeni uygulamamız, hastalarımıza kilo, yağ ve su oranları gibi önemli vücut ölçümlerini sürekli ve doğru bir şekilde izleme imkânı sunarak kişisel sağlık yönetimlerini desteklemeyi amaçlıyor.”

“Hastaların istedikleri yerde ölçüm yapmalarını ve uzmanlarla paylaşmalarını sağlayacak”

Akıllı tartı cihazı, hastaların form durumlarını online olarak izleyebilecek uzman diyetisyenlerle daha etkili bir iletişim kurmalarını ve kişiselleştirilmiş diyet ve yaşam tarzı önerileri almalarını sağlayacak. Hafif ve dijital olan bu cihaz, hastaların istedikleri yerde ölçüm yapmalarına ve sonuçları bir uygulama üzerinden uzman diyetisyenlerle paylaşmalarına imkân tanıyacak. Doğru, “Kurum olarak teknoloji destekli sağlık hizmetlerimizi sürekli geliştirerek hastalarımıza en iyi bakımı sunma taahhüdümüzü pekiştiriyoruz. Bu yeni eklememizle, hastane olarak dijital dönüşümde öncü olma yolunda ilerlemeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Son olarak sağlık kuruluşunun sağlık alanında teknolojiyle bütünleşmiş yenilikçi çözümler sunmaya ve hastalarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirten Doğru, sözlerini, “Hastalarımızın yaşam kalitesini artırmak için yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğiz” şeklinde sonlandırdı.