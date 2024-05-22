İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) ve Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV) birlikteliğiyle 60 yaş üstündeki bireylere özel ‘Bilgelik Programı’ düzenlendi. 2’nci yılı tamamlanan program, bu yıl ilk mezunlarını verdi. Kimisi torunu, kimisi çocukları, kimisi ise eşi ile mezuniyet törenine katılan ’Bilgeler’, duygu ve heyecan dolu anlar yaşadı.

60 yaş üstü, lise mezunu herkesin başvurabildiği ‘Bilgelik Programı’nın mezuniyet töreni yapıldı. Türkiye’de yaşlanma kavramını yeniden şekillendirerek sağlıklı, aktif ve bilge bir yaşlılık döneminin önemini vurgulamaya çalışan programdan bu yıl 27 kişi mezun oldu. 2 yıl boyunca eğitime devam eden öğrencilere; sağlık, felsefe, müzik, spor, resim, fizik gibi birçok alanda eğitimler verildi.

“Haftada 6 saat farklı alanlarda dersler veriyorlar”

Programda akademisyenler tarafından eğitim verildiğini belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Dr. Öğr. Görevlisi Doç. Dr. Ali Efe İralı, “60 yaş üstü bireyler haftanın 2 günü geliyor, 3’er saat ders alıyorlar. Yani haftada yaklaşık 6 saat ile çok farklı alanlarda dersler alıyorlar. Bunların arasında; matematik, felsefe, iletişim, tiyatro, dans, müzik, sağlık gibi pek çok alan bulunmaktadır. Bu programı uygulamamızın birkaç sebebi var. Birincisi; sosyalleşmelerini sağlayarak günlük rutinlerini bozmak. Sosyal hayata farklı yönleriyle ulaşmalarını sağlamak istiyoruz. İkinci nedenimiz ise yaşlılığın dolaylı yoldan getirmiş olduğu bazı negatif etkenleri ortadan kaldırmak. Bu yıl ilk mezunlarımızı veriyoruz” açıklaması yaptı.

“40 kişi programa katıldı”

Doç. Dr. Ali Efe İralı sözlerini şöyle sürdürdü:

“40 kişi programa katıldı ancak 27 mezun verdik. Her yıl 40 kişilik kontenjana sahibiz. Başvuruları Bilgelik Programı adı altında üniversitemizin sitesinden yapabilirler. Müfredatın anlaşılabilir olması için katılımı en az lise mezunu bireyleri tercih ediyoruz. Mezunlarımızın eğitim dönemi gayet başarılıydı. Hatta bitirmek istemeyenler bile var. ‘Nasıl devam ederiz’ soruyorlar. Biz de bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz.”

70 yaşındaki Çelebi: “Güzel dostluklar edindim, genç hissettim”

70 yaşındaki Diş Hekimi Cevat Çelebi, “42 senelik muayene hayatım var. 2 yıl önce ise muayene hayatımı bıraktım. Arkadaşımın tavsiyesiyle buraya geldim. Burada ilk olarak dostlar buldum. Bilmediklerimi öğrendim, bildiklerimi ise tazeledim. Genç kızlarımız, genç erkeklerimiz bize farklı bilgiler verdi. Kendimi burada genç hissettim. Çok mutluyum” dedi.

“Eşimle mezun olduk”

Programdan çok fayda gördüğünü ifade eden Çelebi, “Örneğin prostatım vardı, burada öğrendim ve gidip tetkiklerimi yaptırdım, neticeyi öğrendim. İletişimi öğrendim. Şimdi ise mezun olduğum için bir boşluk hissediyorum. ‘Niye bitti, biraz daha devam edebilirdik’ diyorum. Buraya eşimle geldim, beraber mezun olduk. Bence herkes gelsin bu programa katılsın. Günleri, hayatları, görüşleri değişir” şeklinde konuştu.

74 yaşındaki Oral: “Emekli olunca sudan çıkmış balığa döndüm”

Programa katılan 74 yaşındaki emekli öğretmen Leman Oral ise “Öğrenmenin yaşı yoktur. Bilginin sınırı da yoktur. Bunun bilinciyle bu programa katıldım. Programı duyduğumda koşarak geldim çünkü emekli olduktan sonra evde sudan çıkmış balığa döndün. Okullardaki o cıvıltıyı, okul kokusunu, öğrencileri çok özlüyordum. Ben de bu programa katılıp öğrenci olarak okula başladım. Çok da mutlu oldum. Çok güzel bir süreçti. Erenköy’de oturmama rağmen sürekli karşı yakadan gidip geldim. Burada birçok şey öğrendik ama ne yazık ki bitti. Evde olunca sosyal ortamdan uzak kalıyoruz, öğrendiklerimizi unutuyoruz. Burası bana sosyal çevre kazandırdı. Yaş grubumuzun korktuğu hastalıklardan kendimizi koruyabilmemiz için de bu program çok iyi” diye konuştu.

67 yaşındaki Balta: “Yine olsa yine katılırım”

67 yaşındaki emekli bankacı Güler Balta ise şunları söyledi:

“Bankada 20 yıl çalıştım. Bir 20 yıl daha çalışırdım ama maalesef emekli oldum. Sonra ne yapacağımızı şaşırdık. Sanatla uğraşıyorum. Özellikle opera ile ilgili bu programda da bir sunum yaptım. Burası bir başka. Burada insanların bilgiden ne kadar yoksun olduğunu, yani yaşadığı sürece her zaman bilgi edinmesi gerektiğini öğrendim. Burada özellikle sağlık konusunda dikkatli olmam gerektiğini, diyet yapmam gerektiğini anladım. Bir daha olsa yine böyle bir programa katılırım. Sonsuza kadar katılırım. Çünkü mücadeleci bir ruhum var.”

“Benim için inanılmaz güzel bir deneyim oldu”

Çizgi film animasyon bölümünde üçüncü sınıf öğrencisi Nisa Aytekin ise Bilgelik Programı’nda mentorluk yaptı. Aytekin, “Bilgelere arkadaşlarımla resim dersi verdik. Bu program içerisinde teknik resim bilgisi, gölgelendirme ve belirli geometrik şekillerin nasıl çizilebileceğini anlattık. Sağ olsun onlar da çok güzel bir şekilde derse istekli katıldılar. Benim için inanılmaz güzel bir deneyim oldu. İnanılmaz güzel enerjileri var. Onlardan çok fazla şey öğrendim” dedi.