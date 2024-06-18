Meclis tarafından kabul edilen torba yasada, milyonlarca kişiye erken emeklilik fırsatı tanıyan düzenlemeler öne çıkıyor. Ayrıca, bir dizi reformun hayata geçirilmesi planlanıyor; bunların arasında ev kadınlarının emeklilik süreçlerinde kolaylık sağlayacak düzenlemenin özellikle önemli olduğu belirtiliyor.

Bayramdan sonra yoğun bir çalışma temposuyla karşılaşacak olan TBMM, yeni düzenlemeyle ev kadınlarının sosyal güvence altına alınması ve emeklilerin desteklenmesi için adımlar atacak. Bu düzenleme kapsamında, ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Şu anki asgari ücret üzerinden hesaplandığında, en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6.400 lira 80 kuruşken, düzenleme uygulandığında devlet bu tutarın 2.133 lira 60 kuruşunu ev kadınlarına destek olarak sağlayacak. Böylece ev kadınları, ayda 4.267 lira 20 kuruş ödeyerek emekli olabilecekler.

ÇALIŞAN KADINA ÇOCUK SAYISINA GÖRE YIPRANMA PAYI

Ayrıca, kadınların emeklilik yaşının çocuk sayısına göre esneklik göstereceği konusu da tartışma gündeminde. Bu çerçevede, bazı mesleklerde uygulanan yıpranma payı modelinin çalışan kadınlar için de çocuk sayısına bağlı olarak uygulanması düşünülüyor.

BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI 9000’DEN 7200’E İNECEK

2023 yılından bu yana merakla beklenen düzenlemeyle, Bağ-Kur'lu küçük esnafın prim gün sayısı SSK'lı çalışanların seviyesine eşitlenecek. Buna göre, 1 milyon küçük esnafın 9 bin prim günü olan şartı 7200 güne düşürülerek, 5 yıl erken emeklilik imkanı sunulacak. Düzenlemeden, 10 ve daha az çalışanı bulunan esnaflar da yararlanabilecek.

YENİ EYT OLACAK

Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaflar ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafların prim günü şartı 9000'den 7200'e indirilecek. Ancak, tarih sonrası sigortalı olanların emeklilik için sigortalılık başlangıç tarihlerine göre belirlenen yaş şartını tamamlamaları gerekecek.