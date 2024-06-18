Kocaeli İstanbul sınırında bulunan depoda çıkan yangın otluk alan ile araçlara sirayet etti, ekiplerin çalışması 2 saattir devam ediyor.

İstanbul’un Tuzla ilçesinde bir otomobil yedek parça deposunda çıkan yangın devam ediyor. Bölgeye Kocaeli ve İstanbul’dan itfaiye, AFAD, sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye yangının ilk dakikalarında giden ekipler, söndürme çalışmalarına devam ediyor. Yangın kısa sürede büyürken alevler ormanlık ve araçlara sirayet etti. Ekipler alevlerin ormana doğru gitmemesi için söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Olayda şu ana kadar yaralanma olayı olmadığı öğrenilirken bölgede çok sayıda ekip olduğu öğrenildi. Yangına 2 saattir müdahale devam ediyor.