Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından geliştirilen HÜRJET ikinci prototip, şehitlerin isimleriyle ilk uçuşunu gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - TUSAŞ sosyal medya hesabından, HÜRJET'in uçuşunu "Millî teknolojimizin gurur ve heyecan veren hızıyla rotamız daima daha güçlü yarınlara!" notuyla paylaştı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, uçuşun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz, Cengiz Coşkun, Atakan Şahin Erdoğan, Murat Arslan Hürjet ile semalarda, her daim bu aziz milletin gönlünde yaşayacaksınız. Ruhunuz şad olsun" dedi.

https://twitter.com/halukgorgun/status/1856336676991234207

Görgün paylaşımında, "TUSAŞ'ımızın geliştirdiği Hürjet ikinci prototip TUSAŞ şehitlerimizin isimleriyle 10 bin feet irtifada 200 knot hıza ulaşarak ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu başarıda emeği geçen TUSAŞ ailesinin her bir ferdini yürekten kutluyorum. Acımız bir, sevincimiz bir, yolumuz bir. Birlikte daha çok çalışarak, her gün daha ileriye, daha büyük başarılara imza atacağız" mesajını verdi.