AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, muhalefetin de iktidarın da ortak görüşleri çerçevesinde yeniden çalışılması üzerine karar verildiğini belirterek, "İklim Kanunu Teklifini ileri bir tarihe bıraktık" dedi.

Türkiye’de iklim politikaları açısından yeni bir dönemi başlatması beklenen İklim Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülmeye başlandı.

TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan tartışmaların ardından İklim Kanunu Teklifi muhalefet ve iktidarın ortak görüşü çerlevesinde ileri bir tarihe alındı.

Söz konusu gelişmeyi AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta duyurdu. Usta, "İklim Kanunu Teklifi) Muhalefetin de iktidarın da ortak görüşleri çerçevesinde yeniden çalışılması üzerine karar verdik ve bu konuyu ileri bir tarihe bıraktığımızı söylemek istiyorum. Bu doğru bir karar ama iklim kanununun olması bir şart" dedi.