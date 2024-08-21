Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünden ayrılan Prof. Dr. Aziz Öğütlü’nün ardından Sağlık Bakanlığı tarafından ataması yapılan Doç. Dr. Kayhan Özdemir göreve başladı.

Sabah saatlerinde İl Sağlık Müdürlüğü makamında gerçekleşen devir teslim töreninde Prof. Dr. Aziz Öğütlü ile Doç. Dr. Kayhan Özdemir bir araya geldi. Çiçek takdiminin ardından Öğütlü ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu. Bugüne kadar yapılan hizmetlerden dolayı Öğütlü’ye teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir “Devraldığımız hizmet bayrağını en üst seviyeye taşımak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.