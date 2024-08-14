Sakarya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, resmi işlemlerin tamamlanmasıyla görevinden ayrıldı. Öğütlü, Müdürlükte düzenlenen vedalaşma programında personelle bir araya geldi.

Burada kısa bir konuşma yapan Öğütlü, 8 yılık görev süresinde gerek idari kadro, gerekse sorumlu sağlık personelinin yanı sıra tüm çalışanların desteğiyle önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Yoğun çalışma temposunda özveriyle, canla başla çalışan tüm sağlık personeline minnettar olduğunu dile getiren Öğütlü, “Cenab-ı Allah ban bu görevi nasip etti ve bende elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu makamlar hizmet makamları. Sağlık hizmetinin kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde sunumunu sağlayan tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı yürekten teşekkür ediyorum” diyerek helallik istedi.

Duygusal anların yaşandığı veda programında Müdürlük personeli alkışlarla Öğütlü’yü uğurladı.

Kaynak: İHA