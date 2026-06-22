Ev veya iş yeri sahibi olma hayali kuranlar ile gayrimenkul yatırımcılarının yakından takip ettiği Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni arsa satış kampanyasının detaylarını duyurdu.

Kurum, Türkiye'nin dört bir yanını kapsayan 45 ilde, farklı metrekare ve özelliklerdeki 343 muhtelif arsayı açık artırma (müzayede) usulüyle alıcısıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Konut ve ticari alan (iş yeri) inşasına uygun olan bu değerli arsalar, yatırımcılara çok cazip ödeme planlarıyla sunuluyor.

Müzayededen arsa almaya hak kazanan vatandaşlar, toplam bedelin yüzde 25'ini peşin ödedikten sonra kalan tutarı 48 aya varan vade seçenekleriyle taksitlendirebilecek.

Kampanyanın en dikkat çeken yanlarından biri de peşin alımlarda uygulanacak dev indirimler oldu. Arsa bedelinin tamamını peşin ödemek isteyen alıcılara genel olarak yüzde 15 oranında indirim sağlanırken; açık artırmadaki 173, 174, 175, 176 ve 177 numaralı özel lotlarda bu indirim oranı yüzde 35'e kadar çıkacak.

TOKİ'nin merakla beklenen açık artırması, 24 Haziran Çarşamba ve 25 Haziran Perşembe günleri gerçekleştirilecek. Başvurular ve katılımlar İstanbul, Ankara'daki salonlardan şahsen yapılabileceği gibi, internet üzerinden de (online) anlık olarak gerçekleştirilebilecek.

Müzayede kapsamında iki gün boyunca farklı illerdeki arsalar alım satıma açılacak. İllere göre müzayede günleri şu şekilde planlandı:

24 Haziran Çarşamba: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Yalova.

25 Haziran Perşembe: Amasya, Ankara, Batman, Bayburt, Bitlis, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon.

Açık artırmaya katılmak isteyen vatandaşların ve şirketlerin, ilgilendikleri arsanın muhammen (tahmini) bedeline göre belirlenen teminat tutarlarını yatırmaları gerekiyor. En düşüğü 100 bin TL'den başlayan teminat bedelleri kademeli olarak şu şekilde sıralanıyor:

Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan arsalar için: 100.000 TL

Muhammen bedeli 2.500.001 - 10.000.000 TL arası olan arsalar için: 500.000 TL

Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan arsalar için: 2.000.000 TL

Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan arsalar için: 3.000.000 TL

Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan arsalar için: 5.000.000 TL

Muhammen bedeli 100.000.001 - 500.000.000 TL arası olan arsalar için: 10.000.000 TL

Muhammen bedeli 500.000.000 TL’den büyük olan arsalar için: 50.000.000 TL