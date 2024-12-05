Ortaylı'nın bacağındaki yaranın mikrop kapması ve buna bağlı komplikasyonlar nedeniyle hastaneye sevk edildiği açıklandı. Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube yayını sırasında Ortaylı'nın şeker hastalığı nedeniyle bazı sağlık sorunları yaşadığını, bacağındaki yaranın enfekte olduğunu ve buna bağlı sorunların geliştiğini belirtti. Altaylı, Ortaylı'nın hastaneden kaçma girişiminde bulunduğunu, ancak doktorların müdahalesiyle hastanede tutulduğunu söyledi. Yine de Ortaylı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Kaynak: Ekonomim