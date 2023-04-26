Çayırova Belediyesi basketbol takımı son 16 turu karşılaşmasında evinde Rino Seramik’i 87-83 yenerek tur için avantaj oluşturdu.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Basketbol 2.Ligi (TBL2) C grubunda 17 galibiyet 1 mağlubiyetle grubunu lider tamamlayan Çayırova Belediyesi üst lige yükselme yolunda ilk eleme maçına çıktı. Seri başı olma avantajıyla mücadeleyi evinde oynayan yeşil beyazlılar son ana kadar nefes kesen maçtan galip ayrıldı.

Kora kor başlayan mücadelede iki takımda ilk periyotta geri adım atmadı ve taraflar 21-21 lik eşitlikle periyodu tamamladı.

İkinci periyota hızlı başlayan deplasman ekibi devre arasına 43-37 skorla 6 sayı önde girdi. Heyecan fırtınası 3.periyotta da devam ederken Çayırova temsilcisi seyircisinin de itici gücüyle rakibini yakalayıp öne geçti. Her Şeyin belli olacağı son periyotta üstünlük sürekli el değiştirdi. Maçın son iki dakikasında Ankara temsilcisi karşısında geride olan yeşil beyazlılar tecrübeli elleriyle maçı çevirmeyi bildi. 87-83 maçı kazanan Çayırova Belediyesi bu sonuçla üst lige çıkma yolunda önemli bir adım attı. Son 16 turu rövanş karşılaşması 28 Nisan Cuma günü Ankara'da oynanacak. Çayırova Belediyesi rövanş karşılaşmasını kazanması durumunda adını çeyrek finale yazdıracak. Mücadeleyi Rino Seramik kazanırsa serinin 3.maçı Çayırova’da oynanacak ve kazanan çeyrek finale çıkacak.