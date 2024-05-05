Edinilen bilgilere göre, olay Akisar Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 1. Katından ikamet eden 1 yaşındaki Batuhan S. bir an dikkatsizlik sonucu balkondan düştü. Yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı çocuk ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı çocuk Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: İBRAHİM USLU