ŞOK market zincirinden satılan Amigo Çekirdek ürününden çıkan kavrulmuş bir fare, sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı. Gıda ürünlerini inceleyen Denetle hesabı, paylaşımında "Dikkat! Mideniz bulanabilir" uyarısı yaparak, "ŞOK marketten alınan çekirdekten fare çıktı. Fare, çekirdeklerle birlikte kavrulmuş ve pakete yapışmış durumda. Bu üretim bandından geçen diğer çekirdekleri şu anda tüketiyor olabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

Bu olay kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.