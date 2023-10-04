DenizBank ve Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle gerçekleştirilen “7. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması” için başvuru süreci başladı.İSTANBUL (İGFA) - İlk uzun metraj senaryolarını yazan senaristleri desteklemek ve Türk sinemasının yapım öncesi yazınsal sorunlarının azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla DenizBank ile TÜRSAK Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nda yedinci yıl heyecanı başladı. Yarışma kapsamında bu yıl da “Dizi – Mini Dizi Senaryo Yarışması”, “İlk Senaryo Yarışması” ve “Yapım Destek Platformu” düzenlenecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 15 ARALIK 2023

Senaristlerin ilk uzun metraj senaryolarıyla katılımının öncelikli koşul olduğu DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’na, uzun metraj kurmaca ve animasyon filmler başvuru yapabilecek. Ön seçici kurulun öyküler üzerinden yapacağı ilk değerlendirmenin ardından jüri tarafından seçilecek, birincilik elde eden projeye 20 bin TL para ödülü verilirken; bu proje 7. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nda “Yapım Destek Platformu” kategorisine de doğrudan katılım hakkı elde edecek.

YAPIM DESTEK PLATFORMU 3 YAŞINDA!

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen “Yapım Destek Platformu”, proje geliştirme konusunda belirli bir aşamaya ulaşmış nitelikli yapımlara ihtiyaç duydukları maddi katkıyı sunmayı ve DenizBank ile TÜRSAK Vakfı’nın verdiği güçle daha geniş kitlelere ulaşmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Yapım Destek Platformu’na süresi en az 60 dakika olan, henüz çekimlerine başlanmamış veya çekimlerinin yalnızca yarısı tamamlanmış uzun metraj kurmaca ve animasyon projeler katılabilecek. Platformun jürisi tarafından birinci seçilen projeye 50 bin TL ödül verilecek.

DİZİ – MİNİ DİZİ SENARYO YARIŞMASI İKİNCİ KEZ DÜZENLENİYOR

Bu yıl ikinci kez düzenlenecek “Dizi – Mini Dizi Senaryo Yarışması”, dijital platformlarda ve televizyon kanallarında gösterilmek üzere üretilmiş nitelikli dizi ve mini dizi senaryolarının proje geliştirme aşamasında maddi anlamda desteklenmesini ve daha geniş kitlelere ulaşmasını amaçlıyor.

Dizi – Mini Dizi Senaryo Yarışması’na bölüm süresi en az 20 dakika olan, henüz çekimlerine başlanmamış veya çekimlerinin yalnızca yarısı tamamlanmış dizi ve mini dizi projeleri katılabilecek. Ön seçici kurul ve jüri olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak değerlendirmenin ardından birinci olan projeye 30 bin TL para ödülü verilecek.

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi ve güncel duyurulara https://www.ilksenaryo.com/ adresinden ulaşılabilir.