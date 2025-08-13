Olay saat 16.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. İşçi İslam O.(24), çivi tabancasıyla mobilya çakımı yapmaya başladı. Çakım yaptığı sırada tabancadan çıkan çivi mobilyaya çarpıp geri dönerek gencin sağ gözüne saplandı. Yaralı genç işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görme yetisini kaybeden genç, gözündeki çivinin çıkarılması için Bursa'daki özel bir göz hastanesine özel araçla sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç