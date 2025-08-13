Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali’nin resepsiyon programına katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “36 ülkeden misafirlerimizle birlikte 5 kıtayı burada temsil ediyoruz. ‘Dünya barışı için horon ile el ele’ mesajını, hep birlikte tek yürek olarak dünyaya duyuruyoruz” dedi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bu yıl 3.’sü düzenlenen Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali’nin resepsiyon programına katıldı. Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte festivale katılacak olan 36 ülkeden temsilciler yer aldı. 14-17 Ağustos tarihleri arasında devam edecek festivalin bu yılki sloganı “Dünya Barışı İçin Horon ile El Ele” olarak belirlenirken, festivalde 36 ülkeden 795 kişi bulunacak. Başkan Genç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Sanatın ve tarihin şehri Trabzon’umuza dünyanın dört bir yanından gelen değerli misafirlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Uluslararası Horon ve Müzik Festivali, sadece bir kültür etkinliği değil, aynı zamanda tüm insanlığa barış mesajı veren güçlü bir buluşmadır. 36 ülkeden misafirlerimizle birlikte 5 kıtayı burada temsil ediyoruz. ‘Dünya barışı için horon ile el ele’ mesajını, hep birlikte tek yürek olarak dünyaya duyuruyoruz. Trabzon bugün, 5 kıtanın kültürlerini, renklerini ve dostluğunu kucaklayan bir şehir haline geldi.”

DOSTLUK KÖPRÜLERİ KURACAĞIZ

Başkan Genç, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Festivalimizde sadece halk oyunlarımızı sergilemekle kalmayacak, kültürlerimizi paylaşacak, dostluk köprüleri kuracağız. Bu organizasyonda emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Trabzon Valiliğimize, paydaş kurumlarımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Buraya gelen hiç kimse horon öğrenmeden memleketine dönmeyecek. 795 misafirimizin, Trabzon’da unutulmaz anılar biriktireceğine yürekten inanıyorum. Hep birlikte barışın, kardeşliğin ve dostluğun ritmini horonla dünyaya duyuracağız.”