Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda kontrol görevlileri, Bilecik merkeze bağlı Vezirhan İlköğretim Okulu öğrencilerine ’Okullarda Gıda Güvenliği, Gıda Kayıpları ve İsrafı’ konulu eğitim verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının talimatıyla; 2024-2025 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okullarda ‘Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirmek’ hedefi doğrultusunda ’Okullarda Gıda Güvenliği, Gıda Kayıpları ve İsrafı’ konulu eğitim verildi. Gerçekleştirilen eğitim programında öğrencilerin gıda tüketimi ve hijyen konularında bilinç seviyeleri artırılması, mikrop nedir, doğru el yıkama, okul kantininden, marketlerden ve pazardan alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler, Alo 174 gıda hattı, son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi farkı, gıda kayıpları ve israf konularında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Gıda israfının su israfına ve sera gazı etkisine yol açtığı örneklerle anlatılarak öğrencilerin farkındalıklarının arttırılmasının önemini dikkate aldılar.

"Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" projesiyle ilgili öğrencilere video destekli bilgi verilerek kampanya maskotu olan ‘Cano’ tanıtılarak öğrencilerden gıdalarını koruyacaklarına dair söz alındı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, "Gelecek nesillerimizin temeli olan çocuklarımızın, daha sağlıklı beslenebilmesi, bilinçli gıda tüketim alışkanlıklarına sahip olabilmesi, dünyamızın ve gıdamızın korunmasını sağlamak amacıyla eğitim faaliyetlerimiz okullarımızda devam edecektir” açıklamasında bulunuldu.