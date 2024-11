ETÜT DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bursa Büyükşehir Belediyesi Nilüfer İlçesi İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Jeolojik - Jeoteknik Etüt Çalışmaları danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası : 2024/1485677

1-İdarenin

a) Adresi : Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:9/21 06560 - YENİMAHALLE/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası : 3125087702 - 3125087799

c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]

ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİLÜFER İLÇESİ İMAR PLANINA ESAS MİKROBÖLGELEME JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT HAZIRLANMASI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Bursa Büyükşehir Belediyesi Nilüfer İlçesi

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 275 takvim günüdür



3- Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer : İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No: 9/21 R Blok Yenimahalle / ANKARA

b) Tarihi ve saati : 27.11.2024 11:00



4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:

6235 sayılı TMMOB Kanunu ve 4958 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerince aday ve isteklilerin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tescil belgesinin sunulması zorunludur.



4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, başvuru mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı adaylar tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.

4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,

4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;

a) Toplam ciro için en az 15.000.000 TRY (Türk Lirası)

b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili cironun, 10.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 15.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel:

İhale konusu danışmanlık hizmet alımı işi için aşağıda “Pozisyon – Sayı – Deneyim Süresi” belirtilen niteliklerde anahtar teknik personel öngörülmektedir.



Asgari yeterlik kriteri olarak istenen anahtar teknik personel :

POZİSYON ——— SAYI ——— DENEYİM SÜRESİ (Yıl)

Proje Yöneticisi: Jeoloji Mühendisi —— 1 Kişi —— 5 Yıl

Etüt Mühendisi: Jeoloji Mühendisi ----- 2 kişi ----- 3 yıl

Etüt Mühendisi: Jeofizik Mühendisi — 1 Kişi —— 3 Yıl

Yukarıda belirtilen deneyim sürelerinin tam olarak doldurulmuş olması zorunludur.

Proje Yöneticisi: İşe başlama tarihinden işin kesin hesabın onaylanmasına kadar idareye karşı işin teknik konularından sorumlu asgari 5 yıl tecrübeli Jeoloji Mühendisidir.

Proje Yöneticisi işin yer teslimi veya İşe başlama tarihinden işin tasdik edildikten sonra kesin hesap düzenlenmesine kadar idarenin talebi halinde iş mahallinde veya büroda işin teknik detayları hakkında ilgilisine bizzat bilgi vermekle yükümlüdür.

Özel sektörde veya kamuda, İhale konusu iş veya benzer işlerden, tek sözleşmeye bağlı en az 1 (bir) işte Proje Yöneticiliği, Şantiye Şefliği, Arazi Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği yaptığına dair; İş denetleme belgesi, İş Yönetme belgesi, veya ilgili İdarelerden alınan yukarıda belirtilen işlerden en az 1 (bir) adet yaptığını belirten resmi yazı ile belgelenecektir.

Etüt Mühendisi: Arazi ve büro çalışmaları (sondaj kuyularının açımı, tüm arazi deneylerinin ve ölçümlerin yapılması, numune alımı, laboratuvara teslimi, gerekli Deneylerin ve Analizlerin Yapılarak Eğim-Yerleşime Uygunluk Haritalarının (1/1000 ve 1/5000 Ölçekli) ve Jeoteknik Etüt Raporunun hazırlanması vd.) devamı süresince iş mahallinde bulunmak zorunda olan Jeoloji ve/veya Jeofizik Mühendisidir. Tecrübe yılı asgari 3 yıl olmak zorundadır.

Özel sektörde veya kamuda, İhale konusu iş veya benzer işlerden, tek sözleşmeye bağlı en az 1 (bir) işte Proje Yöneticiliği, Şantiye Şefliği, Arazi Mühendisliği, kontrol mühendisliği yaptığına dair; İş denetleme belgesi, İş Yönetme belgesi veya ilgili İdarelerden alınan yukarıda belirtilen işlerden en az 1 (bir) adet yaptığını belirten resmi yazı ile belgelenecektir.

İhale konusu işin niteliğine göre, istenilen anahtar teknik personelin sayısı ve nitelikleri yukarıda belirtilmiştir. Adayın veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi ve belgeler ile kendisi veya yönetici kadrosunun, anahtar teknik personelin ve teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile özgeçmiş formunun sunulması zorunludur.

(Değişik:16/07/2011-27996 R.G./5 md.) Anahtar teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. İlgili mevzuatı gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesi tevsik edilir.

İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik ve teknik personelin tamamı değerlendirilir.

Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, adayın bünyesinde çalıştıklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler. İsteklinin teknik personel olarak bildirdiği kişiler ise ihale konusu işte çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.

Anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide bünyesinde çalışamazlar.

Anahtar teknik personel ve teknik personel niteliğine sahip gerçek kişi aday veya istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

İhalede anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilebilir.

b) Teknik Personel:

Proje Yöneticisi: İşe başlama tarihinden işin kesin hesabın onaylanmasına kadar idareye karşı işin teknik konularından sorumlu asgari 5 yıl tecrübeli Jeoloji Mühendisidir.

Proje Yöneticisi işin yer teslimi veya İşe başlama tarihinden işin tasdik edildikten sonra kesin hesap düzenlenmesine kadar idarenin talebi halinde iş mahallinde veya büroda işin teknik detayları hakkında ilgilisine bizzat bilgi vermekle yükümlüdür.

Özel sektörde veya kamuda, İhale konusu iş veya benzer işlerden, tek sözleşmeye bağlı en az 1 (bir) işte Proje Yöneticiliği, Şantiye Şefliği, Arazi Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği yaptığına dair; İş denetleme belgesi, İş Yönetme belgesi, veya ilgili İdarelerden alınan yukarıda belirtilen işlerden en az 1 (bir) adet yaptığını belirten resmi yazı ile belgelenecektir.

Etüt Mühendisi: Arazi ve büro çalışmaları (sondaj kuyularının açımı, tüm arazi deneylerinin ve ölçümlerin yapılması, numune alımı, laboratuvara teslimi, gerekli Deneylerin ve Analizlerin Yapılarak Eğim-Yerleşime Uygunluk Haritalarının (1/1000 ve 1/5000 Ölçekli) ve Jeoteknik Etüt Raporunun hazırlanması vd.) devamı süresince iş mahallinde bulunmak zorunda olan Jeoloji ve/veya Jeofizik Mühendisidir. Tecrübe yılı asgari 3 yıl olmak zorundadır.

Özel sektörde veya kamuda, İhale konusu iş veya benzer işlerden, tek sözleşmeye bağlı en az 1 (bir) işte Proje Yöneticiliği, Şantiye Şefliği, Arazi Mühendisliği, kontrol mühendisliği yaptığına dair; İş denetleme belgesi, İş Yönetme belgesi veya ilgili İdarelerden alınan yukarıda belirtilen işlerden en az 1 (bir) adet yaptığını belirten resmi yazı ile belgelenecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

a) Altyapı, üstyapı veya parsel bazında jeolojik-jeoteknik (zemin) etüt çalışmaları, b) İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt veya Mikrobölgeleme etüt çalışmalarıdır. Yukarıdaki maddelerden herhangi birine uygun belgenin sunulması yeterlidir. NOT: Benzer işlere ilişkin sunulan iş deneyim belgeleri, benzer iş dışında işleri de kapsıyor ise; benzer iş tutarının tespiti amacıyla iş deneyim belgesinin alındığı idareden benzer iş kaleminin parasal tutarını gösteren belge alınarak iş deneyim belgesi ekine konulacaktır.



5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.



6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.



7. Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.



8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.



9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ, DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, GELEN EVRAK KISMI, Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No: 9/21 R Blok Yenimahalle / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.



10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

11. Diğer hususlar: