Türkiye İstatistik Kurumu’nun verileri sonrası maaş zamları kesinleşecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşıyla ilgili düzenleme yapılacağını duyurdu.

Güler, 3 Temmuz itibarıyla açıklanacak TÜİK verileriyle memur zammı, memur emeklileri ile SSK ve Bağkur emeklilerine uygulanacak enflasyon farkının belli olacağını belirtti. Bu oranlar netleşince etki analizleriyle birlikte rakamların değerlendirileceğini ifade eden Güler, yapılacak düzenlemenin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda perşembe günü görüşülmeye başlanmasının planlandığını söyledi. Açıklanan enflasyon verilerinin ardından nihai değerlendirme yapılarak en düşük emekli maaşı rakamının netleştirileceği bildirildi.