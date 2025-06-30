Başkan Aydın, yeni eğitim öğretim yılında her iki kreşin de faaliyete geçeceğini belirtti.

İnşaat çalışmalarında sona yaklaşılan Yunuseli Mahallesi’ndeki Candan Genceroğlu Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde yürütülen çalışmaları yerinde gören Aydın, yetkililerden detaylı bilgi aldı. Depreme dayanıklı olarak inşa edilen kreşte, 20 kişilik 6 sınıf, 3 yönetim odası ve açık oyun alanı yer alacak. Toplam 120 öğrenciye eğitim verecek olan kreşte, çocuklar alanında uzman eğitmenlerle eğitim görecek.

Başkan Aydın, ardından Küplüpınar Mahallesi’nde inşaatı büyük ölçüde tamamlanan kreşi ziyaret etti. Ağustos ayında hizmete girmesi planlanan bu kreşe, projeye destek veren iş insanları Osman ve Ali Özelif’in merhum babası Hamit Özelif’in ismi verilecek. 600 metrekarelik alanda 2 katlı olarak inşa edilen kreşin 80 öğrenciye hizmet vereceği belirtildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçedeki kreş sayısının kısa sürede yediye ulaşacağını ve yaklaşık 500 çocuğa çağdaş, Atatürkçü ve Cumhuriyetçi eğitim imkânı sunulacağını ifade etti.