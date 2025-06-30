İzmir’de son iki günde çıkan 9 orman yangınının 8’i insan kaynaklı; Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleriyle sahada mücadele ederken, 160’a yakın ev hasar gördü, vatandaşlar tahliye edildi.İZMİR (İGFA) -İzmir Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu kentin çeşitli bölgelerinde etkili olan orman yangınlarına karşı aralıksız mücadele verdi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı, tüm personelini göreve çağırarak 24 saat boyunca alevlerle savaştı. Son iki günde çıkan 9 orman yangınının 8’inin insan kaynaklı olduğu tespit edildi.

Menderes Kuyucak ve Seferihisar Orhanlı arasında 29 Haziran’da saat 13.00’te başlayan yangın, fırtına nedeniyle hızla yayılarak Ürkmez, Payamlı, Doğanbey, Cumhuriyet, Ömür Beldesi, Doğankent, Banksis ve Akarca’yı etkiledi. Payamlı ve Doğanbey köyleri tahliye edilirken, Doğankent Sitesi ve Orhanlı’da 160’a yakın ev hasar gördü, 20’si tamamen yandı. Seferihisar Kavakdere’de 30 Haziran sabahı çıkan yangına da müdahale sürüyor.

İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, “Yangınlar 24’üncü saate girdi. Rüzgarın saatte 75 km’ye ulaşan hızı ve yön değiştirmesi çalışmaları zorlaştırdı. Yerleşim yerlerini emniyete aldık, ancak 80’e yakın evde hasar oluştu” dedi. Korkmaz, yangınların çoğunun sigara izmariti, mangal ve kaynak gibi ihmallerden kaynaklandığını belirterek, “Lütfen dikkatli olun, küçük ihmaller büyük felaketlere yol açıyor” uyarısında bulundu.

DİĞER İLLERDEN DESTEK

Kayseri, Ankara, Eskişehir, İstanbul, Aydın, Muğla ve Denizli büyükşehir belediyeleri, 19 arazöz, 6 tanker, 5 hizmet aracı ve 80 personelle destek verdi. Menderes, Menemen, Torbalı, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Beydağ ve Balçova belediyeleri de 21 su tankeri ve 3 iş makinesiyle katkıda bulundu.

BÜYÜKŞEHİR’DEN KAPSAMLI MÜDAHALE

İZSU, 43 araç ve 100 personelle Doğanbey yangınına destek verdi. İZSU’nun Afet ve Acil Durum Yönetim Birimi’ne bağlı 39 kişilik Arama Kurtarma Ekibi, soğutma çalışmalarına katıldı. Sosyal Hizmetler Dairesi, 20 kişilik ekiple hasar tespitine devam ederken, yangından etkilenenler Özdere Gençlik Kampı’na yerleştirildi. Seferihisar Belediyesi’nin Ürkmez’deki ikram aracı, gıda ve su ihtiyacını karşıladı; psikososyal destek de sunuldu.

HAYVANLAR KURTARILDI

Veteriner İşleri Dairesi, Orhanlı ve Payamlı’da 6 hayvan nakil aracı, 2 kamyon ve 23 personelle 250 kanatlı hayvan, 7 köpek, 1 kaplumbağa ve 4 küçükbaşı kurtardı. Yaralı hayvanlar, Fuar Küçük Hayvan Polikliniği ve Pako Sokak Hayvanları Yaşam Kampüsü’nde tedavi edildi. Yeniköy’de kurulan geçici tahliye noktasında mobil klinikle ilk müdahaleler yapıldı.

İzmir İtfaiyesi, 29 Haziran’da Buca, Güzelbahçe, Bergama, Torbalı, Aliağa, Mordoğan, Dikili, Çeşme ve Tire’de çıkan 8 yangını söndürdü. Buca Beyazevler’de 17 araç ve bir bina zarar gördü. Torbalı’daki plastik fabrikası yangını fabrikaya sıçramadan kontrol altına alındı. Mordoğan’da 3 vatandaş kurtarıldı.