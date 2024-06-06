İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimde Başkanlığa Uğurtan Turgut seçildi.

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İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen kongreye Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili ve MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç,
İnegöl Ticarat ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl Mobilya ve Marangozlar Odası Başkanı Özcan Ayhan, İnegöl MÜSİAD Şube Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu, önceki Dönem İMOS Başkanları Osman Aybil,  Okan Güler, Mustafa Akyol ve üyeler katıldı. 
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Konuşmaların ardından yapılan seçimde İMOS Yönetim Kurulu Başkanlığına  Uğurtan Turgut, ekibi seçildi.

Uğurtan Turgut Başkanlığında yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu;
Uğurtan Turgut
Murat Yağcı

Tayfun Fergana
Tevfik Samet Yılmaz
Sedat Sevinç
Muhammet Çelik
Murat Yıldız
Gökhan Kuzu
N. Baran Yalçın
Müjdat Dağtekin
Samet Özdemir
Bahtiyar Kaya
Bahadır Usluer
Melih Menderes

Kaynak: Haber Merkezi