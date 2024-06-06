

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimde Başkanlığa Uğurtan Turgut seçildi.



İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen kongreye Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili ve MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç,

İnegöl Ticarat ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl Mobilya ve Marangozlar Odası Başkanı Özcan Ayhan, İnegöl MÜSİAD Şube Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu, önceki Dönem İMOS Başkanları Osman Aybil, Okan Güler, Mustafa Akyol ve üyeler katıldı.



Konuşmaların ardından yapılan seçimde İMOS Yönetim Kurulu Başkanlığına Uğurtan Turgut, ekibi seçildi.

Uğurtan Turgut Başkanlığında yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu;

Uğurtan Turgut

Murat Yağcı

Tayfun Fergana

Tevfik Samet Yılmaz

Sedat Sevinç

Muhammet Çelik

Murat Yıldız

Gökhan Kuzu

N. Baran Yalçın

Müjdat Dağtekin

Samet Özdemir

Bahtiyar Kaya

Bahadır Usluer

Melih Menderes