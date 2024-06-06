İTSO’nun her yıl yayınladığı ekonomi raporu, ilçenin ekonomik açıdan gelişim serüvenine dair önemli bilgiler veriyor.

İLK FABRİKALAR DOKUMA VE TAHIL ÜZERİNE

Raporda Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında (1927) İnegöl’de üç dokuma fabrikası, iki tahıl fabrikası, bir kereste fabrikası, iki tereyağı, yoğurt ve peynir imalathanesi, Romanya göçmeni Salih Anıl’ın mısır kırma makineleri ve yün tarakları ile çorap ve fanila imalathanelerinin olduğu görülüyor. 1927 yılında İnegöl’ün resmi nüfusu 12 bindi.

ORMANLARIN VARLIĞI FIRSATA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Raporda İnegöl’ün çevresindeki ormanların varlığının fırsata dönüştürüldüğü vurgusu yapılarak, orman ürünleri alanında imalat sanayinin geliştiği, ağaç ve kereste işletmeciliği üzerine faaliyetin ön planda tutulduğu bilgisine yer verildi.

MOBİLYA İLE İLK TANIŞMA 1943’TE

İTSO’nun tarihi kayıtlara dayandırarak yayınladığı raporda o yıllarda ayrıca makineli tarım öncesinde çiftçinin en önemli araçlarından biri olan döğen imalatının da yapıldığı 1943’ten sonra İnegöl’de mobilya imalatına başlandığı bilgisine yer veriliyor.

İLK DEV TESİS 1957’DE KURULDU

İnegöl’de fabrika olarak nitelendirilebilecek ilk tesis 150 girişimcinin bir araya gelerek kurdukları ve 4 Ağustos 1957’de günlük 24 bin kapasiteyle üretime başlayan tuğla fabrikası oldu. İnegöl’de üretilen ve ilçe dışına satışı yapılan başlıca ürünler tütün, tahıl, kereste, koza, yaş sebze ve kuru meyveden oluştu. Köylülerin geçim kaynağını orman ürünleri ve tarım oluşturdu. Tarla tarımında patates, lahana, domates ve pancar ön sıralarda geldi. Yörede meyvecilik gelişirken, özellikle şeftali, armut, erik, elma ve çilek meyvecilikle uğraşan yöre halkının başlıca geçim kaynağını oluşturdu.

İLK OSB 1976 YILINDA KURULDU

1976 yılında İnegöl Belediyesi ile İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası`nın teşebbüsüyle kurulan İnegöl Organize Sanayi Bölgesi (İOSB), Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgeleri arasında yer aldı. 1980 sonrasında ise İOSB’nin kurulması ile birlikte orman ürünlerinin yanında tekstil, otomotiv yan sanayi ve diğer sanayi kolları da gelişti. Bölgede ağırlıklı olarak tekstil ve konfeksiyon işletmeleri göze çarpmakla birlikte sünger üretimi, sunta ve kontra plak üretimi, gıda üretimi, yem üretimi, ambalaj, cam, orman ürünleri-mobilya, kimya, gıda, döküm ile otomotiv yan sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler yer alıyor. İlçede faaliyet gösteren fabrikaların il içindeki katma değere katılma oranı %84, il dışına ise %16 oranındadır. Türkiye toplam ihracatının %1’ini, mobilya ihracatının %10’unu, yurt içi mobilya talebinin ise %40’ını İnegöl karşılamaktadır.

MOBİLYANIN GEÇMİŞİ 1900’LÜ YILLARA DAYANIYOR

İTSO’nun raporuna göre İnegöl’de mobilyacılığın geçmişi, 1900’lü yılların başına dayanıyor. O yıllarda İnegöl’ün etrafının ormanlarla kaplı oluşu, ağacın kereste atölyelerinde işlenip kalas halini alarak yurt içinde ihtiyacı olan yerlere nakli ile başladı. Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda da kerestecilik, yumurta sandığı, at arabası imalatı, daha sonra sandalyecilik ve koltuk imalatları yerini günümüzde son teknolojik imkânların, makinelerin kullanıldığı bir döneme bıraktı.

Kurulduğu yıllarda parmakla sayılabilecek kadar az olan mobilyacı işyerleri bugün yerini binlercesine bıraktı. Bu iş yerlerinde üretilen mobilyaların çeşitleri ve modelleri oldukça zengindir.