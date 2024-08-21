Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından ormanlık alanda siyanürlü altın araması nedeniyle yapılan ağaç katliamına dur demek için 6 mahallede yaşayan vatandaşlar tarafından Orman İşletme Müdürlüğüne verilen dilekçeye 21 gün sonra cevap geldi.



İnegöl’e bağlı kırsal Eymir mahallesinde MTA tarafında yapılan siyanürle altın arama çalışmalarına mahalle sakinleri uzun süredir tepki gösteriyordu. Altın arama çalışmaları nedeniyle 700 hektarlık alanda yapılan ağaç kesimlerinin durdurulmasını isteyen mahalle sakinleri DOĞADER öncülüğünde başlatılan kampanya için 621 adet dilekçe yazdı. İnegöl'e bağlı Eymir, Kurşunlu, Hasanpaşa, Süpürtü, Küçükyenice ve Çitli mahallelerinde oturan vatandaşlar, imza attıkları dilekçeleri 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü İnegöl Orman İşletme Müdürlüğüne teslim etti.



MADEN ARAMA SONDAJ İZNİ İLE BİR ALAKASI YOK

Dilekçelerin tesliminin ardından 21 gün sonra cevap geldi. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından verilecek dilekçe cevabından ‘Kesim yapılan ağaçların maden arama sondaj izni ile bir alakası olmayıp işletme şefliğimizin gençleştirme çalışmalarına yönelik bir çalışmadır’ ifadesi kullanıldı.

12 ARALIK’A KADAR İZİNLİ

Ayrıca dilekçe de maden araması için sondaj çalışmalarının 12.12.2024 tarihine kadar izin verildiği bilgisi yer aldı.