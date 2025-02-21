İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kullanılan kiralık aracın anlaşmasının bitmesi üzerine yeniden bir anlaşma yapmayarak Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla yerli TOGG otomobili İnegöl Belediyesi filosuna kattı.

Çevresel açıdan büyük bir kazanım sağlayan elektrikli TOGG, fosil yakıt kullanımını ortadan kaldırarak karbon salınımını azaltıyor ve çevre dostu bir belediyecilik anlayışının yerleşmesine katkı sağlıyor. İnegöl Belediyesi, bu hamleyle yerli üretimi desteklerken, kamu kaynaklarını daha etkin bir şekilde kullanarak sürdürülebilir bir belediyecilik modeli oluşturma hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu.