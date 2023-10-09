Akbaşlar Mahallesinde 2019 yılında yapımına başlanan Ertuğrulgazi Camisi, Pazar günü düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Akbaşlar Mahallesinde Muhtarlık ve Ertuğrulgazi Cami Derneği iş birliğinde 2019 yılında yapımına başlanan Ertuğrulgazi Camisi, hayırseverler ve yerel idarenin de katkılarıyla tamamlanarak ibadete açıldı. Caminin açılışı için Pazar günü 12.30’da tören düzenlendi. Kaymakam Eren Arslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve siyasi parti temsilcileri ile STK temsilcilerinin katıldığı törene ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu.

İNEGÖL BELEDİYESİ’NDEN 1 MİLYONLUK KATKI

Toplamda 3,5 milyon TL’ye mal olan Ertuğrulgazi Camisinin yapımında İnegöl Belediyesi de; 150 metre uzunluğundan 500 m2 taş duvar yapımı, cami bahçesinde 1000 ton toprak kaldırılıp 550 ton dolgu serilerek zemin iyileştirmesi, caminin alt tarafına, çıkan malzemeler ile dolgu yapılarak otopark alanı oluşturulması ve cami bahçesinde 1500 metrekare alanda parke taşı kaplaması yaptı. Toplamda 1 milyon 150 bin TL tutarındaki bu destekle İnegöl Belediyesi de cami yapımına ciddi bir katkı sunmuş oldu.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Caminin açılış töreni 12.30’da kuranı kerim tilavetiyle başladı. Ardından Akbaşlar köyü muhtarı ve aynı zamanda Ertuğrulgazi Cami Derneği Başkan Yardımcısı Eyüp Arslan bir konuşma yaptı. Cami yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Arslan,

Yaklaşık 4 yıl önce yapımı için gerekli onaylar alınıp hazırlıklar yapıldıktan sonra 2019 yılında camimizin temeli atıldı. Bugün de camimizin açılışını yapmak için bir araya toplandık. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a, Kaymakamımız Eren Arslan’a, İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban’a ve İnegöl Müftümüz İsmail Hatipoğlu’na teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlere maddi manevi desteklerde bulunan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle camimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum

dedi.

İNEGÖL’E NAMZET BİR CAMİ HAYATA GEÇTİ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise

Yapımı 2019’da başlayan ve açılışı da bugün bizlere nasip olan camimizin hayırlı olmasını diliyorum. Aynı zamanda 1-7 Ekim Camiler Haftası, böyle anlamlı bir döneme denk gelmiş olması da güzel. Akbaşlar Mahallemiz de kalabalık ve çalışkan bir mahalle. Bu vesileyle mahalle sakinlerimize şehrimize kattıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Caminin yapımında da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kim Allah rızasını dileyerek bir mescit inşa ederse, Allah’ta onun için cennette bir saray hazırlar buyuruyor. Nihayet itibariyle camilerimiz bizim buluştuğumuz, cemaat olduğumuz, bir ve beraber olduğumuz mekanlar. Burada da İnegöl’e namzet bir cami hayata geçirilmiş oldu. Emeği geçen herkesi kutluyorum

diye konuştu.

CAMİLER İSLAM KÜLTÜRÜNÜN GÖNÜLLERE İŞENDİĞİ ULVİ MEKANLARDIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da

Camiler bizim ruhumuzu, bedenimizi terbiye eden, olgunlaştıran, İslam kültürünün gönüllere işendiği ulvi mekanlardır. Biz camilerimize çok kıymet veririz Türk toplumu olarak. Camilerimizin tamiratına, tadilatına önem veririz. Camileri sadece dini vazifelerimizi yerine getirdiğimiz mekanlar olarak görmeyin. İnşallah bu güzel mekandan çocuklarımız istifade edecek kuran kurslarına gelerek, büyüklerimiz istifade edecekler, kadınlarımız istifade edecekler… Konum itibariyle de camimiz çok güzel bir yerde. Ne mutlu dünyada bu tip eserler bırakanlara. Emek ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Allah sayılarını arttırsın

ifadelerinde bulundu.

CAMİLER HAYATIMIZIN MERKEZİDİR

Son olarak kürsüye çıkan Kaymakam Eren Arslan ise;

Camiler bizim hayatımızın merkezindedir, kültürümüzün merkezidir. Şehirlerimizin merkezleri camilerimizdir. Önce camiler yapılıp sonra etrafına şehirler inşa edilmiştir. Böyle hayırlı işler nasıl hayata geçer; önce niyet, sonra samimiyet, sonra gayret ve iş birliği en son da para. Bu güzel manevi ve milli değerimizin mührü olan camimizi buraya konduran herkese teşekkür ediyorum. Bunları yapmak kadar aslına uygun olarak kullanıp içini doldurmak da bir o kadar kıymetli. Camimiz hayırlı uğurlu olsun

şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dualar ve kurdele kesimiyle caminin açılışı gerçekleştirildi. Kalabalık cemaatle öğlen namazı kılındıktan sonra ise tören ikramlarla devam etti.

Fahrettin Eniş