Erkekler 2. Lig 1.Grup’ta mücadele eden İnegöl Belediyespor’umuz, İnegöl Spor Salonu’nda ağırladığı Doğu Akademi Spor’a 3-2 mağlup oldu.

Salon: İnegöl

Hakemler:  Yunus Aydın, Bülent Öztürk

İnegöl Belediyespor: Muhammet Çayırlı, Salih Akdemir, Tolga Alp Çetinkaya, Arda Aydınlar, Furkan Yıldız, Alperen Çetin ( Mert Doğru)

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Doğu Akademi Spor: Mahmut Çil, Aras Tekin, Bertan, Berkay Turunç, Sinan Yalçın, Hüseyin ( Can Alagöz, Rüştü Kartal, Aziz Barut)

 Setler: (20-25) (25-23) (25-18) (17-25) (9-15)

Süre: 118 dakika (25, 24, 22, 25, 12 )

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