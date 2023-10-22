Erkekler 2. Lig 1.Grup’ta mücadele eden İnegöl Belediyespor’umuz, İnegöl Spor Salonu’nda ağırladığı Doğu Akademi Spor’a 3-2 mağlup oldu.
Salon: İnegöl
Hakemler: Yunus Aydın, Bülent Öztürk
İnegöl Belediyespor: Muhammet Çayırlı, Salih Akdemir, Tolga Alp Çetinkaya, Arda Aydınlar, Furkan Yıldız, Alperen Çetin ( Mert Doğru)
Doğu Akademi Spor: Mahmut Çil, Aras Tekin, Bertan, Berkay Turunç, Sinan Yalçın, Hüseyin ( Can Alagöz, Rüştü Kartal, Aziz Barut)
Setler: (20-25) (25-23) (25-18) (17-25) (9-15)
Süre: 118 dakika (25, 24, 22, 25, 12 )