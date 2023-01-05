MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Turkcell Zeka Gücü Projesi kapsamında düzenlediği Zekathon yarışmasında Türkiye 2.'si oldu.

Bilim Sanat Merkezleri'nde(BİLSEM) okuyan öğrencilerin uzaktan eğitimine destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte hazırlanan Turkcell Zeka gücü projesi kapsamında düzenlenen Zekathon yarışmasında "İnegöl Bilsem" takımı (Çevre projesiyle) 163 proje başvuru arasından ön elemeyi geçip son 29 proje arasına girmişti. 04 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen finallerde öğrenciler gerçekleştirdikleri başarılı bir sunumla Türkiye 2.'si oldu.