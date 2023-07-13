T.C.

İNEGÖL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2022/233

Karar No : 2022/354

DAVA AÇILMASININ ERTELENMESİ

DAVACI :K.H.

ŞÜPHELİ :ISMAIL MUHAMMED, MUHAMMED Oğlu SALIHA'den olma, 01/01/1995 doğumlu, SURİYE ili,ilçesi,köy/mahallesi,cilt,aile sıra no,sıra no'da nüfusa kayıtlı Yenice Mahallesi Türkan Sokakİnegöl/ BURSA ikamet eder.

SUÇ :Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak

SUÇ TARİHİ :06/01/2022

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ

06/01/2022 tarihinde emniyet görevlileri tarafından yapılan kontroller sırasında Süleymaniye Mahallesi 6 Eylül Caddesi üzerinde bulunan İsmail Muhammed isimli şahsın kimlik tespiti ve üst yoklaması yapılacağı sırada şahsın üzerinde metamfetamin maddesi olduğunu söyleyerek görevlilere teslim ettiği, şüphelinin alınan ifadesinde yaklaşık 3 seneden beri uyuşturucu maddesi kullandığını, İnegöl'de bulunan kantar aralığından tanımadığı roman şahıstan 100 TL karşılığında satın aldığını, uyuşturucu madde kullandığı için pişman olduğunu beyan ettiği, Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen 31/01/2022 tarih ve BRS-KİM-22-00329 sayılı uzmanlık raporunda söz konusu maddenin uyuşturucu maddelerden metamfetamin etken maddesini içerdiği ve içerdiği net miktarın 0,4 gram olduğunun belirtildiği, metamfetamin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakebesi Hakkında kanun hükümlerinde tabi maddelerden olduğunun belirtildiği,

Bu suretle TCK' nun 191/1. maddesine muhalefet ettiği yönünde hakkında kamu davasının açılmasını haklı kılacak nitelikte ve yeterlilikte delil elde edildiği görülmüş ise de;

6545 sayılıKanun' un 68. maddesi ile değişik TCK'nın 191/2. maddesindeki "Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir (...)" hükmü karşısında şüpheliler hakkında üzerine isnad olunan bu suçtan dolayı kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar vermek gerektiği anlaşılmakla,

Yukarıda açıklanan gerekçe ve nedenlerle;

1-) Şüpheli hakkında, üzerilerine atılı “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan kamu davasının açılmasının şüpheli yönünden5 YIL SÜRE İLE ERTELENMESİNE,

2-) Şüphelinin TCK'nın 6545 sayılı Kanun ile değişik 191/3 maddesi uyarınca takdiren 1'er YIL SÜRE İLE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE TABİ TUTULMASINA, bu sürenin C. Başsavcılığımız kararıyla üçer aylık sürelerle en fazla 1 yıl daha uzatılabileceğine, denetimli serbestlik tedbiri uygulanacak şüphelilerin, denetimli serbestlik tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalar akabinde gerek görülmesi halinde denetimli serbestlik tedbiri süresi içerisinde TEDAVİYE TABİ TUTULMASINA,

3-) Şüphelinin tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmaması veya 5 yıllık erteleme süresi boyunca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması veya uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması halinde hakkında TCK'nın 191/1 maddesi uyarınca 2 yıldan 5 yıla hapis cezası istemli olarak KAMU DAVASI AÇILACAĞININ İHTAR EDİLMESİNE,

4-) 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 6. maddesi ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 171/5. maddesi uyarınca adli sicil kaydına işlenmesi için ADLİ SİCİL'E GÖNDERİLMESİNE,

5-) Erteleme süresi içinde belirtilen yükümlülüklere uygun davranılması halinde CMK'nın 171/4 maddesi uyarınca şüpheli hakkında KAMU ADINA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİNE,

6-) Şüpheli hakkında verilen karara yönelik olarak kesinleştiğinde,TALİ KARAR FİŞİ DÜZENLENMESİNE,

7-) Kararın bir suretinin gereğinin ifası için kesinleştiğinde, İNEGÖL İLAMAT VE İNFAZ BÜROSUNA GÖNDERİLMESİNE,

8-) Kararın bir örneğinin şüpheliye TEBLİĞİNE,

Dair; evrakı üzerinde yapılan inceleme sonucunda 15 gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilecek beyan ile gidilebilecek ve İnegöl Sulh Ceza Hakimliği tarafından incelenecek itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.