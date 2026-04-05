Rusya’dan başlayarak Karadeniz üzerinden Türkiye’ye uzanan ve TürkAkım kapsamında Sırbistan’a ulaşan doğal gaz hattında büyük bir tehlike son anda önlendi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Macaristan’a bağlantı sağlayan kritik boru hattının yakınlarında yüksek etkili patlayıcıların tespit edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Vučić, pazar günü yaptığı açıklamada, ordu ve polis ekiplerinin ülkenin kuzeyindeki Kanjiza bölgesinde düzenlediği operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Sırp lider, "Gaz boru hattından sadece birkaç yüz metre uzaklıkta, içinde patlayıcı ve fünyeler bulunan iki büyük paket içeren sırt çantaları ele geçirdik" dedi. Ele geçirilen paketlerin boru hattına ağır hasar verebilecek ve bölgedeki birçok hayatı tehlikeye atabilecek kapasitede olduğuna değinildi.

Failler hakkında henüz detaylı bilgi paylaşmayan Vucic, ellerinde şu an açıklayamayacağı "bazı izler" olduğunu iletti:

"Konuyu yakından takip eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı da soruşturmanın ilk sonuçları hakkında bilgilendirdik"

Balkan Stream olarak da adlandırılan bu hat, TürkAkım üzerinden taşınan Rus doğal gazını Sırbistan ve Macaristan’a sevk ediyor. Avrupa Birliği’ne aday konumda olmasına rağmen Rus gazına yüksek düzeyde bağımlılığını sürdüren Sırbistan, bu hat aracılığıyla günlük yaklaşık 6 milyon metreküp gazı piyasa değerinin yaklaşık yarı fiyatına temin ediyor.