İçişleri Bakanlığı, 30 Mart’ta Kuzey Marmara Otoyolu’nda yaşanan trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan polis memuru Seçkin Yalçın’ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Seçkin Yalçın; 30.03.2026 günü servis aracının Kuzey Marmara Otoyolu'nda yapmış olduğu trafik kazası sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 05.04.2026 günü şehit olmuştur.

Şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum."