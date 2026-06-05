Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AFAD, 5 Haziran 2026 Cuma günü için Bursa ve çevresinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu.

Son değerlendirmelere göre, Bursa’nın özellikle doğu ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor.