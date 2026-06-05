Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AFAD, 5 Haziran 2026 Cuma günü için Bursa ve çevresinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu.
Son değerlendirmelere göre, Bursa’nın özellikle doğu ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların Bursa merkezde aralıklarla etkili olması beklenirken, asıl riskin doğu ilçelerinde yoğunlaşacağı belirtildi. Yetkililer, özellikle İnegöl’de tarım arazileri ve dere yataklarına yakın bölgelerde, Kestel ile Gürsu’da meyve bahçeleri ve sanayi çevrelerinde, Yenişehir ve İznik’te ise açık alanlar ile göl çevresindeki yerleşimlerde vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini bildirdi.