Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde beklenen yağışlı hava Bursa’da da etkili olacak. Bursa’nın da yer aldığı 22 il için sarı kodlu uyarı verilirken, kuvvetli ve gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Bursa’da gün içerisinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Marmara’nın doğusunda yer yer kuvvetleneceği tahmin edilen yağışların, kentte kısa sürede etkili olarak çeşitli olumsuzluklara yol açabileceği bildirildi.