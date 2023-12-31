Bursa'nın İnegöl ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü önce park halindeki araca ardından ağaça çarptı. Kaza sonucu sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde seyir halinde olan Yusuf Y. (65) yönetimindeki 16 Y 8661 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu önce yolun sağında park halindeki 16 Y 9626 plakalı otomobile, ardından da yolun sağındaki ağaca çarparak durabildi. Kaza sonucu kamyonette sıkışarak ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı burada tedavi altına alındı.

Sürücünün iddiaya göre seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.