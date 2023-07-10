Orhaniye mahallesinde gerçekleşen sokak düğününde kan aktı. Genç kız, tartıştığı adamı bıçakla yaralayıp kaçtı.

Olay saat 23.00 sıralarında Orhaniye mahallesi Uncu sokaktaki düğün cemiyetinde meydana geldi.

Medine A.(17) iddiaya göre Levent H.(40)'nın oğlu Alperen(10)'e tokat attı. Bu duruma sinirlenen Levent H., oğluna tokat atan Medine A.'ya tepki gösterdi. Medine A. İse elindeki bıçakla, Levent H.'yı göğsünden yaralayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan Levent H., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Düğün cemiyeti hiç bir olay yaşanmamış gibi devam etti.

Polis şüpheliyi arıyor.