Kaza 11.20 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Yenice köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi.

İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Sürücü Ali K. Yönetimindeki 34 LU 8251 plakalı kamyon, önünde seyreden Niyazi B. Yönetimindeki 34 NSG 93 plakalı otomobile arkadan çarptı. Arkadan gelen sürücü Barış M. Yönetimindeki 16 AGE 944 plakalı TIR da kamyona çarparak durdu. Kaza sonucu TIR'ın sürücüsü yaralandı.

İkinci kaza saat 11.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kalburt mevkiinde meydana geldi.

İnegöl'de Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Durmuş D. Yönetimindeki 43 SE 770 plakalı otomobil, önünde seyreden sürücü Sıtkı B. Yönetimindeki 34 DPB 329 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu duran 34 DPB 329 plakalı otomobile ise arkasından gelen Necati G. Yönetimindeki 34 HBT 272 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucu 43 SE 770 plakalı otomobilin sürücüsü Durmuş D. Yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İbrahim Uslu