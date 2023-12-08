Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçeyi konuk edecek. Zorlu mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

Atilla Karaoğlan, böylelikle kariyerinde ilk kez iki takım arasında oynayacak bir derbiyi yönetmiş olacak.

BEŞİKTAŞ 6 MAÇTA 2 GALİBİYET

2019-2020 sezonundan bu yana Süper Lig maçlarında düdük çalan Atilla Karaoğlan, bugüne kadar Beşiktaş'ın ligde 6 maçında sahada yer aldı. Karaoğlan'ın yönettiği mücadelelerde siyah-beyazlılar, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

FENERBAHÇE 11 MAÇTA 9 GALİBİYET

Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe'nin ise Süper Lig'de 11 maçını yönetti. Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalarda 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

FENERBAHÇE TARAFTARI AYAKLANDI

MHK'nin Atilla Karaoğlan kararı sonrası Sarı-Lacivertli taraftarlar ayaklanırken geçtiğimiz sene Fenerbahçe ile Rayo Vallecano arasında Dostluk Turnuvası'nda oynanan mücadelede yaşanan bir sakatlık pozisyonu paylaşım rekoru kırdı.

Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı maçta sarı-lacivertlilerin yıldızı Joao Pedro ağır bir sakatlık geçirmiş. Mücadenin hakemi Atilla Karaoğlan'ın yerde acılar içinde kıvranan futbolcuya karşı olan tutumu taraftarın tepkisine neden olmuştu.

Derbi öncesi bu pozisyon tekrar gündem olurken taraftarla "İnşallah bu kötü niyeti tekrar ortaya çıkmaz derbide" paylaşımlarında bulundu.