

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden kaçan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü trafik büro amirliği ekipleri, şüphelendikleri aracın sürücüsüne dur ihtarında bulundular. Dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Sürücü aracı bırakıp kaçmaya başladığı sırada yakalandı.

Sürücü Cemil G., yapılan alkol testinde 1.19 promül alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 254 TL ceza uygulandı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.