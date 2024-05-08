Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanın depo olarak kullanılan çatı katında yangın çıktı.

Yangın, Kapaklı ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Halkalı Sokak’ta bulunan bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın depo olarak kullanılan çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.