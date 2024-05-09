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T.C. BURSA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/302 EsasKARAR NO : 2023/577

DAVALI : MEHMET AKSÖZ - Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Mernis adresinizin; Zone 61 Street 831 Buıldıng 262 Unıt 1609 Doha 9953 Doha/ Katar olduğu, bu adresinize Doha Büyükelçiliği aracılığı ile tebligat çıkartıldığı, çıkartılan tebligattan da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma günü ilanen tebliğ edilerek yargılamaya devam edilmiştir)

Davacı Denizbank Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda 25/12/2023 tarihli karar ile;

"HÜKÜM:

1-Davanın REDDİNE," dair karar verilmiş,

Davacı Denizbank Anonim Şirketi 17/01/2024 tarihli istinaf dilekçesi ile " davamız sabit olduğundan, istinaf istemine konu, Bursa 12. As. Huk. Mah.'nin 25.12.2023 tarihli, 2022/302E. ve 2023/577K. sayılı kararının, istinafen incelenerek yerel mahkeme kararının kaldırılarak/düzeltilerek davamızın kabulüne karar verilmesini, " talep ederek,istinaf başvurusunda bulunmuştur.

İş bu ilanın gazetede yayımlandığı tarihi takip eden7 gün sonra gerekçeli kararın ve davacı vekilinin istinaf başvurusunun davalı Mehmet Aksöz'e tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.