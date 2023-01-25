Tatlı imalathanesinde patlama sonucu yangın; o anlar kamerada

Yenice mahallesinde faaliyet gösteren tatlıcı işletmesinde tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama anının güvenlik kamerasına yansıdığı yangında yaralanan bir işçi hastanede tedavi altına alındı.

Yangın saat 18.30 sıralarında Yenice mahallesi Orta sokakta faaliyet gösteren tatlı imalathanesinde iddiaya göre Tüpün patlaması sonucu meydana geldi. Tüpün patlaması sonucu yangın çıktı. Alevler bir anda işyerine yayıldı. Olay yerine çok sayıda İtfaiye ve polis ile 112 ekipleri sevk edildi. Patlama nedeniyle işyerinin camları kırıldı. Yangın nedeniyle işyerinde çalışan İşçi Suriye uyruklu Ahmet Teyri(40)'nin ellerinde ve yüzünde 2. Derece yanıklar oluştu. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu işyeri kullanılamaz hale geldi.

Patlama anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralının tedavisine yanık ünitesinde devam edildi.

Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.